Okullar için karar 21 Ağustos’ta

Çavuşoğlu, ilgili paydaşlarla yaptıkları toplantılarda üzerinde durulan bir takım konular olduğunu belirterek 3 model üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve eğitimin nasıl başlayacağını 21 Ağustos’ta karara bağlayacaklarını söyleyerek Eğitim dönemi ile ilgili hijyen kuralları, öğrencilerin kaç saat olacağı, ders kayıpları ve taşımacılığın nasıl olacağını 21 Ağustos’ta açıklayacaklarını belirtti.

Konsensüs var

Okullardaki öğrenci sayısının “seyreltileceği” konusunda bir konsensüs olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Gelinen aşamada, prensiplerde çok büyük bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Sendikalardan destek görüp görmeyeceğimiz ayrı bir tartışma konusudur. Onların da kendilerine ait bakış açıları var” dedi.