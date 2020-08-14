Taçoy: Barış Harekatı minnetle anmalı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Anavatan Türkiye’nin hepimizi özgürlüğe kavuşturan, sadece büyük acılar yaşayan Kıbrıs Türküne değil, Rumlara da barışı getiren Barış Harekatı minnetle anmalı” dedi.

Hasan Taçoy, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 46’ncı yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Kıbrıs adasında yaşanan Rum zulmü hepimize büyük acılar yaşatmıştır. Aile olarak biz de, şehit olan amcam Münür Hasan’ı, 14 Ağustos tarihinde kaybettik. Harekatı mutlulukla anıyoruz ama bir yanımız şehit amcam Münür Hasan nedeniyle hep buruk. Tıpkı, büyük acılar yaşayan, göç eden binlerce insanımız gibi.”

Taçoy, şehitlere rahmet, gazilere de sağlıklı ömürler dileyerek, “Halen daha o günlerin acısını ilk günkü gibi hisseden vatandaşlarımıza da sabır dilerim” dedi.