Kıbrıs

Taçoy: Barış Harekatı minnetle anmalı

14 Ağustos 2020
Hasan Taçoy

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Anavatan Türkiye’nin hepimizi özgürlüğe kavuşturan, sadece büyük acılar yaşayan Kıbrıs Türküne değil, Rumlara da barışı getiren Barış Harekatı minnetle anmalı” dedi.

Hasan Taçoy, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 46’ncı yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Kıbrıs adasında yaşanan Rum zulmü hepimize büyük acılar yaşatmıştır. Aile olarak biz de, şehit olan amcam Münür Hasan’ı, 14 Ağustos tarihinde kaybettik. Harekatı mutlulukla anıyoruz ama bir yanımız şehit amcam Münür Hasan nedeniyle hep buruk.  Tıpkı, büyük acılar yaşayan, göç eden binlerce insanımız gibi.”

Taçoy, şehitlere rahmet, gazilere de sağlıklı ömürler dileyerek, “Halen daha o günlerin acısını ilk günkü gibi hisseden vatandaşlarımıza da sabır dilerim” dedi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Karavezirler’den kan bağışı çağrısı

Karavezirler’den kan bağışı çağrısı

14 Ağustos 2020
Photo of Fatma İl’in ölüm nedeni ‘kalp yetmezliği’

Fatma İl’in ölüm nedeni ‘kalp yetmezliği’

14 Ağustos 2020
Photo of Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı

Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı

14 Ağustos 2020
Photo of 7 saat elektrik kesintisi olacak

7 saat elektrik kesintisi olacak

14 Ağustos 2020
Photo of “Sosyal Sigorta desteğinin düzeltilmesi işten durdurmaları önleyecek”

“Sosyal Sigorta desteğinin düzeltilmesi işten durdurmaları önleyecek”

14 Ağustos 2020
Photo of Serdar Denktaş KTMMOB’yi ziyaret etti

Serdar Denktaş KTMMOB’yi ziyaret etti

14 Ağustos 2020
Photo of Tapu ve Kadastro Dairesi’nden aşağı Maraş Mahallesi sakinlerini ilgilendiren duyuru

Tapu ve Kadastro Dairesi’nden aşağı Maraş Mahallesi sakinlerini ilgilendiren duyuru

14 Ağustos 2020
Photo of Harmancı: Ondan sonra kim neye güvenecek

Harmancı: Ondan sonra kim neye güvenecek

14 Ağustos 2020
Photo of Gazi Güney:Üreten çiftçiler zor durumda

Gazi Güney:Üreten çiftçiler zor durumda

14 Ağustos 2020
Photo of Dizdarlı: Ben ne diyeyim artık ne yazayım?

Dizdarlı: Ben ne diyeyim artık ne yazayım?

14 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı