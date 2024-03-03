Okulda telefon kullanımı

Teknolojik gelişmeler ile birlikte bu teknolojilerin eğitimde kullanılması çok uzun süredir tartışılagelmiştir. 20’nci yüzyılın sonlarında ve 21’inci yüzyılda içinde olduğumuz bu günlerde, bilgisayardan başlayarak, tablet, akıllı tahta ve benzeri teknolojik araçlar ve tabii ki telefonlar eğitimde kullanılır olmuştur.

Bu araçların kullanımının yararları ve zararlarının tartışılması hep işin ekonomik boyutunun gerisinde kalmıştır. Günün sonunda teknoloji sürekli yenilenmediği sürece eğitime olan etkisi de azalır. Yani kısacası eğitimde teknolojik araçların kullanımı biraz da bu iş için ayırdığınız bütçeye bağlıdır.

Dünyada gelişmekte olan ülkelerde bu durum ekonomik anlamda sorun olmuştur ve teknolojik araçlar her zaman eğitim ortamlarında yeterince kullanılamamıştır. Gelişmiş ülkelerde de daha çok kullanılıyor olmasına rağmen orda da farklı sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Öğretim Programlarınız(müfredat) teknoloji ile birlikte ayni hızda yenilenmesi, gerekirse değişmesi, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesi gerekmektedir.

Dünyadaki tüm bu teknolojik gelişmelere rağmen, eğitimin bir de sosyal tarafının olduğunu söyleyenler de vardır. UNESCO geçtiğimiz yıl içinde bu konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada şöyle demişti: “Dijital devrimin ölçülemez bir potansiyeli var, ancak eğitimde nasıl kullanıldığına dikkat edilmesi gerekiyor. Kullanımın, öğrencilerin ve öğretmenlerin zararına olmaması, daha iyi öğrenme deneyimleri ve refahına yönelik olması gerekir.”

Bugün dünyada teknolojik cihazlardan en çok konuşulan cep telefonlarıdır. Yediden yetmişe herkesin elinde bir cep telefonu mevcuttur. Bu konu ile ilgili sorun da cep telefonlarının okullarda kullanılıp kullanılmamasıdır.

Unesco’nun verilerine göre dünyada her 6 ülkeden 1’inde okullarda cep telefonunun kullanılmasının yasaklandığı belirtiliyor. Son olarak da İtalya bu konuda bir yasa önerisini meclise götürmeye hazırlanıyor. Avrupa’da birçok ülkede okulda cep telefonu kullanımı yasaklanmış durunda…

Cep telefonlarının aşırı kullanımının bireyin eğitim başarısını olumsuz etkilediği yönünde bazı çalışmaların olduğunu biliyoruz ancak buna karşın, bazı eğitim bilimciler de cep telefonlarının eğitim kullanılabileceğini söylüyor.

Okulda cep telefonunun kullanılmasını savunanlar da şöyle diyor: “Öğrenciler, kendi cihazlarına aşinadır ve bu nedenle okulda yeni bir cihaza alışma süreciyle vakit kaybetmezler. Bu sayede okulların teknolojik altyapısını sürekli yenileme ihtiyacı azalır. Daha sıkıcı olan ders kitapları yerine kendi cihazlarını kullanmayı tercih ederler, bu da öğrenme motivasyonunu artırabilir. Öğrenme sadece okulda olmaz, cep telefonları sayesinde okul dışında da öğrenmeye devam edebilirler. En önemlisi öğrenciler kendi cihazlarını daha sorumlu bir şekilde kullanırlar.”

Kısacası şş dönüp dolaşıp yine teknolojik cihazlar ile öğretim programları ve materyallerin uyumuna geliyor. Eğer cep telefonlarını eğitimde tam randımanlı kullanacak bir yapıyı kurabilirsek kullanılmasında yarar olduğunu biliyoruz.

Zaten bugünün dünyasında öğretim programları, sınıf içi teknoloji kullanımı, sınıfta kullanılan öğretim teknikleri hala geleneksel yöntemlerle devam edecekse, mutlaka çocuklar o telefonu gizli de olsa sınıfta eline alacaktır. Eğitimi yönetenler bunları değiştiremedikleri sürece yapabildikleri tek şey, okullarda telefonu yasaklamak olur. Bugün birçok ülkede olduğu gibi…

Bizde mi? Biz daha prefabrikten normal sınıfa geçmeye çalışırız. Bunu bir halledelim geri kalana sonra bakarız.