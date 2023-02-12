Oktay'dan, Başbakan Üstel'e başsağlığı mesajı... - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Oktay’dan, Başbakan Üstel’e başsağlığı mesajı…

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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fuat oktay

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında yaşamını kaybeden KKTC vatandaşları için Başbakan Ünal Üstel’e bir başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini bildirdi.

Başbakanlık açıklamasına göre, Oktay mesajında; “Sayın Başbakan, Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerim. Bu ortak acıyı yaşadığımız günlerdeki sıcak dayanışmanız için şükranlarımı sunar, tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.


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Tags:başsağlığımesajTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayÜnal Üstel
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