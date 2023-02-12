Oktay’dan, Başbakan Üstel’e başsağlığı mesajı…

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında yaşamını kaybeden KKTC vatandaşları için Başbakan Ünal Üstel’e bir başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini bildirdi.

Başbakanlık açıklamasına göre, Oktay mesajında; “Sayın Başbakan, Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerim. Bu ortak acıyı yaşadığımız günlerdeki sıcak dayanışmanız için şükranlarımı sunar, tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.