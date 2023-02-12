Feyzioğlu: “Otelle ilgili Adıyaman Başsavcılığınca ceza soruşturması açılmıştır” - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Feyzioğlu: “Otelle ilgili Adıyaman Başsavcılığınca ceza soruşturması açılmıştır”

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın otelle ilgili ceza soruşturması açtığını, enkazdan numuneler alındığını ve adli sürecin başlatıldığını açıkladı.

Feyzioğlu, konuyla ilgili açıklamasında, şunları kaydetti:


“KKTC Hükümetinin aldığı karar uyarınca KKTC Dışişleri Bakanlığı Lefkoşa Büyükelçiliğimiz kanalıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak yetkili makamların soruşturma açması konusunda girişimde bulunulmasını istemişti.  TC Dışişleri Bakanlığımız da derhal Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazarak gereğini talep etmişti. Ceza soruşturması açılmıştır. Enkazdan numuneler alınmıştır. Adli süreç başlamıştır”

Devam eden arama kurtarma çalışmalarına da değinen Feyzioğlu, “Yıkılan ve canlarımıza mezar olan tüm yapılarla ilgili bir yandan arama kurtarma ekiplerimiz fedakarca çalışmaya devam etmekte diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti adli makamları mesai gün ve saatiyle sınırlı olmadan soruşturma işlemlerini yürütmektedir” dedi.

Feyzioğlu, açıklamasının sonunda, yitirilen canlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, tarifsiz bir kederi yaşayan ailelere, sevenlere sabır diledi.

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Tags:AdıyamancezaKKTCMetin Feyzioğlusoruşturma
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