Hatay Samandağ’da bulunan Başkan Harmancı çalışmalar hakkında bilgi verdi

Lefkoşa Türk Belediyesi Afet Yardım Ekibi ile 3 gündür Hatay Samandağ‘da bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Harmancı, “Hatay Samandağ‘da bugün 3. Günümüz. Ekiplerimiz dün ikiye ayrıldı. Bir ekibimiz arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı oldular ve maalesef enkaz altından 2 yetişkin depremzedenin cansız bedenini ulaşarak ailelerene teslim ettik. Elbette bu olumsuzluğun yanında depremin 6. gününde burada kurtarılmayı başaran Adil isminde bir gencin kurtarılma anına şahitlik etmek tüm Samandağ ve ekibe moral verdi. Diğer ekibimiz gün boyunca gıda, kıyafet ve ecza malzemelerinin depremzedelere teslim edilmesine öncülük etti” dedi.