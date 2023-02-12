Güney Kıbrıs’ta sandık çıkış anketlerine göre Hristodulidis önde

Güney Kıbrıs’ta başkanlık seçiminin bugün yapılan ikinci turunda oy verme işlemi 18.00’da sona erdi. Seçime katılım oranı yüzde 72,2 olarak açıklandı.

Rum haber kaynaklarına göre, oy verme işleminin son bulmasının ardından açıklanan sandık çıkış anketleri, bağımsız aday Nikos Hristodulidis’in yüzde 50,2-56,0 oranında, diğer aday Andreas Mavroyannis’in ise yüzde 44,0-49,8 bandında oy almasını öngörüyor.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının saat 19.30 sularında belli olması bekleniyor. Resmi sonuçlar ise saat 22.00’da ilan edilecek.

-Olaylar yaşandı

Oy verme sürecinde küçük çaplı bazı olaylar da yaşandı. Larnaka’da seçmenlerden biri, oyunu kullandıktan sonra sandığa atmak yerine yırtarak oy pusulasına zarar verdi. Şahsa bir kez daha oy kullanma hakkı tanındı, ancak şahıs oy kullanmayı reddederek seçim bölgesini terk etti.

Yine Larnaka’daki bir başka seçmen de, cep telefonuyla oy pusulasının fotoğrafını çekti. Seçim görevlileri tarafından fotoğraf çektiğinin anlaşılması üzerine polis müdahale etti ve şahsın telefonundan fotoğrafı silerek şahsa dava okudu.