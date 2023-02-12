Depremin 158. saatinde bir mucize daha - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetTürkiye

Depremin 158. saatinde bir mucize daha

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Depremin 158. saatinde bir mucize daha

Hatay’daki kurtarma operasyonunda enkaz altında kalan 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, depremin 158. saatinde ekiplerin titiz çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Hatay’da arama kurtarma çalışmaları depremin 7’nci gününde sürüyor.

Ekipler, bir haftadır enkaz altında kalan Hafsa Dağcı’yı sıkıştığı yerden yoğun ve titiz çalışmalar sonucu depremin 158. saatinde yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.


Sedyeyle ambulansa taşınan Dağcı, hastaneye kaldırıldı.

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Tags:depremHatayMucizeTürkiye
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