Oktay: “Yargı sürecinin takibindeyiz…”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hiçbir ayrım gözetmeden depremzedelerin yanında olduklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı’nın KKTC’den özel yayınına konuk olan Oktay, Şampiyon Meleklerin aileleriyle görüşmesini yorumlarken “Sonuna kadar yanlarında olacağız” dedi.

Depremde 49 KKTC vatandaşının hayatını kaybetmesi Kıbrıs’ta farklı bir acı oluşturduğunu ifade eden Oktay, Şampiyon Meleklerin mezarlarını ziyaret ederek ailelerin acısını paylaştığını, bazı ailelerle görüştüğünü bugün de kurulan dernek temsilcileriyle görüşeceğini söyledi.

Ailelerin, çocuklarının hayatını kaybettiği otelle ilgili yargı sürecini ciddi şekilde takip ettiğini, kendilerinin de takipte olduklarını ifade eden Fuat Oktay “Hepsiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Her ilde savcılıklarımız soruşturmayı devam ediyor. Hepsinin hesabın sorulacak” dedi.

Oktay, depremde yıkılan binalarla ilgili 1600’e yakın şüpheliden 350’sinin tutuklandığını, bunlardan 4’ünün İsias Hotel’le ilgili olduğunu bildirdi.

Fuat Oktay, “Biz hem burasıyla hem diğer tüm binalarla ilgili çok ciddi takipçisi olacağız. Bir daha böyle felaketler olmasın istiyoruz, bundan ders çıkarılsın istiyoruz” diye konuştu.