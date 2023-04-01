Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde Alu Denizalp'teki yangın maddi zarara neden oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde Alu Denizalp’teki yangın maddi zarara neden oldu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın

 Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Alu Denizalp isimli iş yerinin depo olarak kullanılan bölümünde bugün saat 12.40’ta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polis açıklamasında, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, yangın sonucu depo alanındaki muhtelif alüminyum profil, silikon, köpük, lastik fitil, elektrik tesisatı ile rolling shutter motorlarının yanarak, üretim alanının çatısı ve duvarlarının ise islenerek zarar gördüğü bildirildi.


Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Tags:KKTCLefkoşa Sanayi Bölgesiyangın
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