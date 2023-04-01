Tatar: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğine dayalı iki devletli vizyonunu uluslararası toplumda ortaya koymaya devam edeceğim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da LBC kanalında canlı yayına katıldı, Kıbrıs Türk tarafının iki devlet vizyonunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının müktesep, egemen eşitliğine dayalı iki Devletli vizyonunu uluslararası toplum nezdinde ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta kendi kaderini tayin etme hakkına sahip, egemen bir halk olduğunu belirterek, Kıbrıs’ta iki devletin farklı alanlarda birbiriyle işbirliği yaptığı, sürdürülebilir barış ve istikrar için ileriye bakma zamanının geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, King’s Kolej’de maruz kaldığı Rum zihniyetinin, İngiltere’de katıldığı haber programı ve çeşitli temaslarında da karşısına çıktığını, ancak engelleme ve protestoların, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını tüm kesimlere duyurma mücadelesini sürdürmesinin önüne geçemeyeceğini kaydetti.

Tatar, çok sesliliğe saygının, ifade özgürlüğünün, demokrasinin beşiği Londra’da yaşanan bu olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Londra’da sadece fiili değil, siyasi bağlamda da her türlü saldırının yapıldığını ifade eden Tatar, örneğin LBC kanalında katıldığı programın kaydının Rumların girişimleri nedeniyle bir süre sonra erişime kapatıldığını belirtti.

Bunu “sansür” olarak niteleyen Tatar, İngiltere’de ve bu çağda bunun nedeninin; programda Kıbrıs gerçeklerinin net biçimde anlatılması ve kendisine “KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” şeklinde söz edilmesi olduğunu kaydetti.