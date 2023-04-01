Oktay: “Sadece TDT üyelerinin değil Türkiye’nin dostlarının KKTC’yi tanımasını arzuluyoruz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üyeliğinin ardından air ileri aşamayı yani tanınmasını arzu ettiklerini belirterek “Sadece TDT’nin değil Türkiye’nin dostlarının KKTC’yi tanımasını arzuluyoruz çünkü burada ambargo altında inleyen bir kesim var.” dedi.

Lefkoşa’dan Anadolu Ajansı’nın canlı yayınına katılan Oktay, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki duruşunun net olduğunu söyledi.

Oktay, “1571’den beri bizim olan bir adadan bahsediyoruz” diyerek Kıbrıs Türklerinin var oluş mücadelesine işaret etti.

Kıbrıs Türklerinin kendi bölgelerinde KKTC adıyla devletini kurduğunu, bağımsız bir yapıları olduğunu ifade eden Oktay, 50-60 yıldır görüşmelerin oyalama taktiği olduğunu, çözümsüzlüğün çözüm haline getirildiğini, Kıbrıs Türklerinin asimile edilmesinin, yok edilmesinin, etnik temizliğin hedeflendiğini söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti olarak buna müsaade etmeyiz” diyen Oktay, 60 yıl süren federal çözüm çabalarına artık yeter diyerek yeni bir öneri sunduklarını, dada Güney Kıbrıs Rum kesimi ve KKTC olduğunu, bu iki yapının konuşması gerektiğini belirtti.

“Egemen eşit statü olarak tanınan bir yapı olması lazım. Gerçek çözüm budur” diyen Oktay, adanın zenginliklerinin de adada yaşayan Türk ve Rumların refahı için kullanılacağı bir çözüm önerdiklerini söyledi.

Oktay, “Ama buna ısrarla yanaşmak istemeyen Rum kesimi var” dedi.