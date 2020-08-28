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Oktay: Hedefimiz KKTC’de yaptırılan hastaneyi çok kısa bir sürede tamamlamak

28 Ağustos 2020
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye tarafından  KKTC’de yaptırılan acil durum hastanesine ilişkin “Hedefimiz; Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar hizmet verecek çağdaş, ileri teknolojiyle donatılmış acil durum hastanesini 45 ila 60 gün gibi çok kısa bir sürede süratle tamamlamaktır.” dedi.

Oktay, AA muhabirine, KKTC’de Türkiye tarafından yapımına başlanan KKTC Acil Durum Hastanesi’yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile 5 Ağustos’ta yaptığı görüşmenin ardından verdiği talimat sonrası Türkiye’nin imkanlarını seferber ederek KKTC’de yıl sonuna kadar bir acil durum (pandemi) hastanesi inşa edeceğinin müjdesini verdiklerini belirten Oktay, şunları söyledi:

“Hedefimiz; Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar hizmet verecek çağdaş, ileri teknolojiyle donatılmış acil durum hastanesinin inşaatını 45 ila 60 gün gibi çok kısa bir sürede süratle tamamlamaktır. Hastane tamamlandığında 24 yoğun bakım, 64 hasta, 12 acil müşahede yatağı ile toplam 100 yatakla hizmet verecek olup, bünyesinde 1 MR, 1 bilgisayarlı tomografi, 2 röntgen, 2 ultrason cihazı ile 6 ameliyathane ve anjiyo birimlerini de barındıracaktır.”

Türkiye’nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Oktay, KKTC’de pozitif vaka sayısının artması durumunda ve gerek görülmesi halinde de hastaların ambulans uçaklarla Türkiye’deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını bildirdi.

Oktay, “Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin dertlerine şifa olması temennisiyle yeni pandemi hastanesinin hayırlı uğurlu olmasını dilerim.” dedi.

 


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