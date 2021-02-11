Oktay: Bugünkü çözüm arayışlarında geçmiş çok iyi bilinmeli

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çekimlerine devam edilen “Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı dizinin Gazimağusa’daki setini de ziyaret etti.

Oktay’a ziyaretinde Başbakan Ersan Saner, bazı bakanlar ve yetkililer eşlik etti.

Dizi setini gezen ve yönetmen koktuğuna oturarak diziyi izleyen Oktay, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Fuat Oktay, diziyi izleyince sadece duygulanmakla kalmayıp aynı şeyleri yaşadığını, bunların bir senaryodan ibaret olmadığını, bunların tarihin gerçek sayfaları olduğunu vurguladı ve ” Bunlar aslında 1878’de başlayan bir zulümdür” dedi.

Oktay dizide; 1571’den itibaren Kıbrıs Türkü’nün olan bu toprakların asıl sahibine yapılan zulmün anlatıldığını belirterek, bugünkü çözüm arayışlarında da geçmişin çok iyi bilinerek bugünün ve geleceğin çok daha güçlü bir şekilde inşa edilebileceğine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; bugün gelinen noktada 2 eşit, egemen devlet temelinde bir çözüm diyoruz. Çünkü biz Kıbrıs Türkü’nün aynı zulmü, aynı haksızlığı, aynı katliamları tekrar yaşamasına ne gönlümüz razı olur ne de TC olarak,Millet olarak buna müsaade ederiz” dedi.

Oktay konyşmasının sonunda o günlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, hayatta olanlara uzun ömürler diledi ve böylesi bir diziyi hayata geçirme gayreti içinde olan tüm oyuncuları da yürekten kutladı.

Fuat Oktay daha sonra hatıra fotoprafı çektirerek ziyaretini tamamladı.