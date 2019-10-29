Kıbrıs

Okan Atav Ozanköy ile yollarını ayırdı

29 Ekim 2019

K-pet 1. Lig’in Girne ekiplerinden Ozanköy teknik direktörü Okan Atav istifa etti. Bu sezon beklediğini alamayan Ozanköy Kulübü 1. Lig’in alt sıralarında bulunuyor. 14.sıradaki Ozanköy 7 maçta, 1 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Görneç karşılaşmasını 4-1 kaybetmesinden sonra, takımın teknik patronu Okan Atav dün Ozanköy’ün önünü açmak adına istifa ettiğini duyurdu. Ozanköy’de yeni teknik adam çalışmaları başladı.

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