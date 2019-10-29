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Lefkoşa’da tempo üstüne tempo

29 Ekim 2019

R&B GECESİ BEĞENİLDİ:

Lefkoşa’nın eğlence mekanlarından Berlin Nicosia’nın, DJ Subaholic’s ve Enny B eşliğinde düzenlediği R&B gecesi konukların beğenisini kazandı

Lefkoşa gecelerine ayrı bir enerji ve heyecan getiren Berlin Nicosia tempoyu geçtiğimiz cuma gecesi de düşürmedi. Mekanda kabine giren DJ’ler bu kez R&B gecesiyle konukların karşısındaydı. DJ Subaholic’s ve Enny B.nin setleriyle eğlenceye doyan konuklar R&B seçmeleriyle keyif dolu bir gece yaşadı. Her iki DJ de kabindeki performansıyla beğeni kazandı.

Masaların iyice keyiflendiği eğlencede serinleyen Lefkoşa gecelerinin tadı bir başka çıktı. Bistro’nun verdiği enerjiyle yerlerinde duramayan konuklar gece boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Öyle ki görüntüler objektiflere de oldukça enerjik karelerle yansıdı. Adından sıkça söz ettiren Berlin Nicosia’nın programları önümüzdeki haftalarda yaşanmaya devam edecek.

 

 

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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