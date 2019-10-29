Gemikonağı’nı cadılar bastı

CADILAR BAYRAMINI KUTLADILAR:

Gemikonağı’nda hizmet veren eğlence mekanı Face to Face, DJ Ayberk eşliğinde renk ve hayat dolu bir cadılar bayramı partisine ev sahipliği yaptı

Gemikonağı kısa süre önce kucak açtığı eğlence mekanı Face to Face’le dikkatleri bir kez daha bölgeye çekti. Ülkemin batısına hareket getiren Face to Face, coşku dolu bir partiyle geçtiğimiz akşam konukları üzerine çekti. DJ Ayberk’in kabine girdiği partide unutulmaz bir cadılar bayramı kutlaması yaşandı.

Keyif dolu gecede öğrenciler ve bölge insanı masaları doldurdu. Birbirinden dikkat çekici ve ilginç kostümlerle eğlenceye katılan konuklar gece boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Oldukça samimi bir atmosferde yaşanan eğlencede Lefkeliler ve LAÜ’lü öğrenciler bol bol sohbet ederek şarkılara eşlik etti.