Miniklerde Karşıyaka’dan çifte birincilik

Masa Tenis Minikler Şampiyonası’nda kız ve erkeklerde Karşıyaka şampiyon oldu.

Şampiyonada kızlarda Karşıyaka ilk sırayı alırken, Girne Amerikan Üniversitesi ikinci ve Yakın Doğu Üniversitesi de üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde ise Karşıyaka güçlü rakiplerinin önünde birinci sırayı alırken, Yakın Doğu Üniversitesi ikinci ve Girne Amerikan Üniversitesi de üçüncü oldu.

Minik Erkekler

1.Karşıyaka

2.Yakın Doğu Üniversitesi

3.Girne Amerikan Üniversitesi

Minik Kızlar

1.Karşıyaka

2.Girne Amerikan Üniversitesi

3.Yakın Doğu Üniversitesi