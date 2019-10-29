‘Cihangir kalesi’ sağlam

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir’in başarılı file bekçisi Mehmedemin geçtiğimiz hafta Doğan maçında yaptığı kurtarışlarla göz doldurdu. Özellikle, geçtiğimiz haftalarda Ahmet Çeliker’in (Zenga) Cihangir’de kaleci antrenörlüğüne başlamasının ardından yüksek bir performans sergileyen Mehmedemin Cihangir takımı ile en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. Futbolculuk yıllarında Cihangir kalesini koruyan ve Cihangir’in BTM’den Süper Lig’e kadar yükselişinde takımın kalecisi olan Ahmet Çeliker (Zenga), şimdi de Mehmedemin ve Cihangir’in diğer kalecilerinin başarısı için ter döküyor. Doğan maçının bitiş düdüğüyle birlikte Zenga ve Mehmedemin’in sevinç gösterisi bunun en büyük kanıtıydı.