Oğuz: Ek mesai ödemelerinde düzenlemeye gidilmeli

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, BRT’de yayınlanan ‘GündemArtı’ programına katılarak gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İktisadi ve Mali İşbirliğiAnlaşması’nda yer alan ve kamuoyunda farklı yorumlara neden olan Bet Ofis ve casinolara ilişkin vergilendirme düzenlemesine ilişkin detaylı bilgi veren Oğuz, yapılacak olanın internet üzerinden gerçekleşen faaliyetlerin yasal zemine çekilerek vergiye tabi tutulması olduğunu söyledi. İnternet üzerinden yasal olmamasına rağmen bahis oynatıldığının bir gerçek olduğunun altını çizen Oğuz, bir düzenleme ile bu durumun ortadan kaldırılarak vergi gelirinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Protokolda yer alan bir diğer konu olan kamu ek mesai giderlerine de değinen Bakan Oğuz, yıllar itibarıyla artan bu ödemenin artık devam edemez bir boyuta geldiğinin altını çizdi. Ek mesainin yanlış anlaşılmaması gerektiğine ve alınan hizmet karşılığında çalışanlara hak ettikleri bir ödemenin söz konusu olduğuna vurgu yapan Oğuz, kaçınılmaz olan noktalar dışında bir tasarrufun gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. Maliye Bakanı Oğuz, kamuda altı aylık ek mesai ödemesi biriktiğine işaret ederek, pandemi döneminde büyük fedakarlıklar gösteren tüm çalışanların haklarını mutlaka alacaklarını vurguladı. Ülke imkan ve şartlarının herkes tarafından iyi bilindiğini ifade eden Oğuz, fedakarlık gerektiren bir dönemde kimsenin hakkının gasp edilmeyeceğini söyledi. Maliye Bakanı Oğuz, karantina otellerine yapılan ödemeler konusunda da açıklamalarda bulundu. Öğrenciler hariç yurt dışından gelenlerin tamamının karantina ücreti ödediğini ifade eden Oğuz, görülen vakalar ile temaslılarının karantinalarının da devlet tarafından karşılandığını anımsattı. Karantina ücretlerine şimdiye kadar 120 milyon Türk Lirası ödendiğini belirten Oğuz, karantina uygulamasının bulaşıya karşı etkili bir yöntem olduğunu dile getirdi. Bakan Oğuz, karantina dışında farklı uygulamaların da gündeme gelebileceğini ifade ederek, bir süre önce denenmiş olan bileklikle evde karantinanın söz konusu olabileceğini söyledi.