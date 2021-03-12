Pixar’ın her filminin arka planında yer alan kodun anlamı ne?

Bazı Pixar hayranları stüdyonun en meşhur sürpriz yumurtalarından birini ilk kez keşfediyor.

Karakterleri, şirket isimlerini ve logoları filmlere tekrar tekrar ekleyen animasyon stüdyosu, bu sayede geçmiş ve gelecek filmlere arka planda atıfta bulunmasıyla biliniyor.

Fakat stüdyonun en çok kullanılan referansı, Oyuncak Hikayesi’nden (Toy Story) (1995) geçen yıl gösterime giren Soul’a kadar Pixar’ın bugüne dek yaptığı her filmde yer alan “A113” kodu.

Daha sadık Pixar hayranları bu kodun tam olarak neye atıfta bulunduğunu bilecektir: A113, stüdyonun ilk sanatçılarından birkaçının Kaliforniya Sanat Enstitüsü’nde okurkenki sınıflarının numarası.

Reddit’te birinin kodun ne anlama geldiğini sormasının ardından bu durum dile getirildi. Sıradan bir Pixar hayranı açığa çıkan duruma cevap verdi:

Bu tarz şeyleri fark edenler ya ayrıntılara dikkat etmekte gerçekten başarılı ya da filme girerken neye bakmaları gerektiğini zaten biliyor. Ama ben bunu hiç fark etmedim (Ortalama birinin fark edeceğini de zannetmiyorum).

Kodu görebileceğiniz yerlerden bazılarına Oyuncak Hikayesi 2’deki bir araba plakası, Kayıp Balık Nemo’daki (Finding Nemo) dalgıcın fotoğraf makinesi ve Cesur’da (Brave) cadının kapısı (ama Roma rakamlarıyla) dahil.

Kod, Arabalar (Cars) filmlerinde Mater’a (Larry the Cable Guy adlı komedyen tarafından seslendiriliyor) ait plakada da görülebilir.

Walt Disney Stüdyoları’nın alt kuruluşu olan Pixar Animasyon Stüdyosu 2006’dan beri Kaliforniya eyaletindeki Emeryville kentinde bulunuyor.

Stüdyonun yeni filmi Luka (Luca) 18 Haziran’da vizyona girecek.