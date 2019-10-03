EğitimYaşam

“Öğretmenlerin haklarına saldırılıyor”

3 Ekim 2019

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun öğretmenlerin yasal haklarını toplum önünde tartışmaya açtığını, bunu da öğretmenleri itibarsızlaştırma hedefiyle yaptığını savunarak, açıklamalarından ötürü Maliye Bakanı’nı kınadı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in imzasını taşıyan ortak açıklamada, Maliye Bakanı’na okul yapılacak paranın bulunması için 10 maddeden oluşan tavsiyeler sıralandı.

Sendikalar, teşviklerin, bakanlıklardaki izaz-ı ikram kalemlerinin, makam arabası harcamalarının, siyasi partilere verilen desteğin, vergi, kira borçları ile ruhsat harçlarının tahsil edilerek toplum yararına, eğitime ve sağlığa harcanmasını talep etti.

Teşviklerin ve bakanlıklardaki izaz-ı ikram kalemlerinin miktarının açıklanmasını da isteyen KTOEÖS ile KTÖS ortak açıklamasında, “Devleti çalanlardan gerekli parayı tahsil edip eğitime ve sağlığa harcayın. Ucuz işgücü sağlamak için herkesin elini kolunu sallayan ülkeye girişine izin vermeyin, her sokağa cami yapıp, imam istihdam etmeyin” ifadeleri kullanıldı.

İki sendikanın ortak açıklamasında, öğretmenlerin ve öğretmen sendikalarının Kıbrıs Türk toplumunun var olma mücadelesinde en önde sorumluluk taşıdığı da vurgulandı.

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