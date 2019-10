Avrupa Parlamentosu: Johnson’un Brexit ile ilgili son teklifi yetersiz

Avrupa Parlamentosu, İngiltere Başbakanı Boris Jonhson’ın Avrupa Birliği’ne (AB) sunduğu Brexit teklifinin “bir anlaşmaya temel teşkil etmediğini” açıkladı.

Avrupa Parlamentosu’nun Brexit’i Yönlendirme Grubu Başkanı Guy Verhofstadt, Johnson’ın teklifi Kuzey İrlanda ve İrlanda arasındaki sınır meselesine çözüm getirmediğini ifade etti.

Verhofstadt sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Johnson’ın önerileri İrlanda için gerekli garantileri sağlamıyor” dedi

Johnson çarşamba günü Brüksel’e Brexit ile ile ilgili son teklifini sunmuştu. İngiltere Başbakanı, teklifin Brüksel tarafından kabul edilmemesi halinde birlikten anlaşmasız çıkacaklarını ifade etti.

