Öğrenci uçak biletlerine yüzde 15’lik indirim

Bakan Çavuşoğlu, THY’nin KKTC üniversitelerinde okuyan öğrencilere uygulayacağı %15’lik uçuş bileti indirimi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;

“Bakanlığımızın 17 Temmuz 2019 tarihinde yapmış olduğu girişimler doğrultusunda 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türk Hava Yolları’nın KKTC – TC arasında yapacağı karşılıklı geliş gidişlerde ve iç sefer uçuşlarında %15’lik öğrenci indirimi uygulamasına geçilecektir. Öncelikle alınan bu kararla ülkemizde okuyacak öğrencilerin yararlanacağı bu uygulamanın, başta üniversite öğrencilerimiz olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bilindiği üzere, uçak biletlerinin tartışılan fiyatlarından dolayı öğrencilerimiz bir takım sıkıntılar yaşamaktaydı. Bu doğrultuda YÖK ile yaptığımız yazışmalar ve Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz temaslarla yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik girişimler başlatmıştık. Başbakanımız Sayın Ersin Tatar’da gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde, bu konuyu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a iletmiş ve bu sıkıntıların giderilmesi adına süreç hızlandırılmıştı. Yapılan girişimler ile alınan kararlarla, yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik attığımız bu adımlar, ülke yükseköğrenimine mutlaka olumlu getirisi olacaktır. YÖK ile imzalanan protokol ile başlayan yükseköğrenim alanındaki iyileştirmeler ve öğrenci memnuniyeti yaratmaya yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir.

Bu doğrultuda, ortaya koydukları iyi niyet ve attıkları adımlarla KKTC Yükseköğrenimine büyük katkı koyan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Ersin Tatar ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve Türk Hava Yolları yönetimine en içten duygularımla teşekkürlerimi iletirim.”