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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton görevden alındı

10 Eylül 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, dün gece Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a artık Beyaz Saray’da ona gerek olmadığını söylediğini belirtti.

Bolton’ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirten Trump, “Bu nedenle de John’dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John’a hizmeti için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Trump, Bolton’ın yerine gelecek ismi, gelecek hafta açıklayacağını kaydetti.

John Bolton da Twitter hesabından, “Başkan Trump’a dün gece istifa etmeyi önerdim ve bana ‘Bunu yarın konuşalım’ dedi” açıklamasında bulundu.

Bolton ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, yaklaşık 1 buçuk saat sonra Beyaz Saray’da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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