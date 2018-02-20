Off Road Rally-Sprint başlıyor

Offroad rallisinde 2018 sezonu, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği’nin ortak organizasyonu olan Offroad Rally-Sprint yarışı ile açılıyor.

İki derneğin şampiyonalarının yanı sıra bu sene ilk defa Off Road Rally-Sprint şampiyonası ortak olarak organize edilecek ve 3 yarıştan oluşacak.

İlk yarış 24 Şubat’ta

Şampiyonanın ilk yarışı 24 Şubat 2018 Cumartesi günü Kanlıköy-Plümer arasında hazırlanan 6.8 kilometrelik tek etapta yapılacak.

Biri antrenman olmak üzere etabın üç kez geçilmesiyle yapılacak yarışın kayıt işlemleri yarın 17.00’de tamamlanacak. Cumartesi sabahı 10.30’da Plümer Koruluğu’nda seremonik startı yapılacak yarışın ilk etap geçişi 11.00’de başlayacak. 12.30’da ikinci etap ve 14.00’de üçüncü etabın geçilmesiyle yarış son bulacak.