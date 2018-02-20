Motocrosslar nefes kesti

KKTC 2018 Motocross Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı Pazar günü Dilekkaya Motocross Pisti’nde yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği motocross şampiyonası ikinci yarışı, Pazar günü Dilekkaya Motocross Pisti’nde yapıldı.

Seyircilerin ilgi gösterdiği yarışta 19 yarışmacı mücadele etti.

Motosikletlerinin motor hacimlerine göre sınıflara ayrılan yarışmacılar birinci olmak için yarıştı. MX1A’da Yunus Özyay birinci olurken, Altan M.Altan ikinci, Erol Kaymaklılı üçüncü oldu. MX1B’de birinci olan Faik Enderoğlu’nu sırasıyla Mehmet Tan ve Burak Özer takip etti. MX2’de ise Taygun Gökte birinci, Barış Hürkol ikinci ve Fırat Demir üçüncü oldu.

MX1A

1.Yunus Özyay

2.Altan M.Altan

3.Erol Kaymaklılı

MX2

1.Faik Enderoğlu

2.Mehmet Tan

3.Burak Özer

4.Mustafa Özçağlar

5.Arda Alibaba

6.Yaşam S.Tüge

7.Sait Işıkcan

MX2

1.Taygun Gökte

2.Barış Hürkol

3.Fırat Demir

4.Hasan Sezgin

5.Cemali Nehirli

6.Mazhar Moda

7.Hüseyin Bostancı

8.Bahri Kocatürk

9.Murat Demir