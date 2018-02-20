İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

İktisatbank Günlük Piyasa Analiz ve Yorumu 20/02/2018 – Salı

Dün ABD piyasalarının tatil olması nedeniyle işlem hacmi dar bir bantta seyretti

olması nedeniyle işlem hacmi dar bir bantta seyretti Avrupa cephesinde ise borsalarda hafif çapta düşüşler etkili olurken, içerde de hava yurtdışını pek de aratmadı

USD/TL kuru 3,75-3,76 aralığında günün büyük bölümünü geçirirken , BIST100 endeksi % 0,5 düşüşle günü tamamladı. Faiz cephesinde ise hafif çapta düşüşler görüldü

, BIST100 endeksi % 0,5 düşüşle günü tamamladı. Faiz cephesinde ise hafif çapta düşüşler görüldü Ankara’nın gündeminin meşgul eden en önemli gelişme, Suriye rejim askerlerinin Afrin’e gireceği yönünde haber kirliliği idi

meşgul eden en önemli gelişme, yönünde haber kirliliği idi Diplomasi anlamında Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevkidaşı Ruhani ve Putin ile telefon trafiği dikkat çekti

dikkat çekti USD/TL kurunda 3,72 – 3,75 bandının yine alımlara sahne olduğunu görüyoruz

olduğunu görüyoruz Geçen hafta yayımladığımız teknik beklentimize paralel , söz konusu aralığının tutması ve kurun yönünü yukarıya çevirmesi durumunda, ilk hedef 3,85 devamında ise 3,98 olacaktır (bakınız grafik)

, söz konusu aralığının tutması ve kurun yönünü yukarıya çevirmesi durumunda, EUR/USD paritesinde ise 1,2525 – 1,2550 aralığından gelen satışlar dikkat çekici . Teknik manada 1,2370 seviyesinin aşağı geçilmesi durumunda daha derin bir düzeltmenin başlayacağını düşünüyoruz (bakınız grafik)

. Teknik manada başlayacağını düşünüyoruz (bakınız grafik) Türkiye ve Almanya’da açıklanacak tüketici güven endeksleri sakin gündeme renk katacaktı

Dün başta ABD ve Çin piyasalarının kapalı konumda olmasının yarattığı sakinlik gün boyu hissedildi. Açık konumda olan Avrupa piyasalarında hafif çapta düşüşler görülürken, içerde de BIST100 endeksi günü % 0,5 düşüşle tamamladı. USD/TL cephesinde geride bıraktığımız hafta test edilen 3,7390 seviyesine nazaran, dün 3,75-3,76 aralığında yatay görünüm dikkat çekti. Piyasa katılımı anlamında sakin bir gün olsa da, diplomasi cephesinde hareketli bir gün yaşandı. YPG’nin Afrin’den çıkarak yerine rejim güçlerine terk edeceği yönünde haber kirliliği piyasaların gündemini meşgul etti. Ankara cephesinde haber sert bir yankı buldu. Her ne kadar Reuters, Suriye Devlet Ajansı’nın gün içerisinde haberini yayımlasa da, Hükümet Sözcüsü Bozdağ’ın ilerleyen saatlerde yaptığı açıklama, halen daha haberin teyit edilmeye muhtaç olduğunu gösteriyor. Diplomasi anlamında Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ve Ruhani ile telefon trafiği ve Türkiye’nin hassasiyetlerini iletmesi takip edildi. Piyasaları rahatsız eden asıl konu ise, Suriye rejim güçlerinin YPG’ye destek vermek adına Afrin’e gelmesi durumunda, Türk askeri ile karşı karşıya gelmesi. Takdir edersiniz ki, tıpkı satranç oyununa benzer, keskin manevraların yapıldığı, dünyanın süper güçlerinin küçücük coğrafyaya sıkıştığı bir ortamda, işlerin istenmeyen noktaya gitmesi, jeopolitik risk kapsamında takip ediliyor. Her ne kadar şu anda söz ettiğimiz tehlikenin oldukça uzağında olsak da, piyasaların tüm dikkati Afrin cephesinden gelecek haberlere endekslenmiş durumda bulunuyor. Siyah kuğulara dikkat etmek gerekiyor!

Yurtdışı cephede ise genel manada kafa karışıklığı hakim. Bir tarata geçen hafta kesintiye uğrasa da devam eden risk iştahı, diğer tarafta % 2,90 seviyesinin etrafında ve son 4 senenin en yüksek seviyesine ulaşan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve doların yerlerde süren hali kafaları karıştırıyor. Keza, oyun planını önceden kuran piyasalar, ABD’de belirsiz Trump politikalarının bütçe açıklarını patlatacağına sığınarak, hem bütçe hem de cari açık kapısından (ikiz açık) ABD dolarını daha da zayıflatacağı bekleniyor. Bu bağlamda geride bıraktığımız hafta 88 seviyesine kadar gerileyen Dolar endeksi bir miktar da olsun önemli teknik seviyelerden toparlarken, EUR/USD paritesinin de 1,25 seviyesinin üzerinden üçünü keredir reddedildiğini görüyoruz. Teknik manada, 1,2370 seviyesinin altında bir kapanış, EUR/USD cephesinde daha da aşağı seviyelere gündeme getireceğini düşünüyoruz. Kafa karışıklığının aşmak adına, yarın FED’in bir önceki toplantısının tutanaklarını takip edeceğiz.

Dolar endeksinde (DXY) değer kaybı durulurken, EUR/USD paritesi de önemli teknik seviyelere ulaştı

ABD’nin yüksek seyreden cari açığına paralel, Trump politikalarının da ilave bütçe açıkları yaratacağın beklentisi ile Dolar zayıflığı geride bıraktığımız haftanın ana konusu idi. Dolar endeksinde değer kaybını önemli teknik seviyelere kadar gerilediği 88 seviyelerinde durulduğunu görüyoruz

Kaynak: Reuters

EUR/USD paritesinde 1,2525 – 1,2550 aralığından satışları geldiğini görüyoruz

Yukardaki EUR grafiğinin son dönemlerine yaklaştığımızda (4 saatlik grafik), EUR/USD paritesinin 1,2525 – 1,2550 aralığından sıkışmaya başladığı ve bu seviyeleri aşmakta zorlanarak üçlü tepe yaptığına inanmaya başladık. Teknik manada, 1,2370 seviyesinin tutması durumunda bir miktar daha yukarı yönlü tepki yaşanabileceğini, aksi takdirde 1,22 seviyesine doğru yolculuğun önünün açılacağını düşünüyoruz.

Kaynak: Reuters

USD/TL kurunda sağ omuz çalışmaları devam ediyor

Teknik analizde çok rastlanan bir formasyon olan TOBO (ters omuz baş omuz) formasyonunu andıran bir görüntünün USD/TL kurunda yaşandığına şahit oluyoruz. 3,7390 seviyesine kadar geçen hafta gerileyen USD/TL kuru, bu sabah 3,77 seviyesine yaklaşarak 3,7250 – 3,75 bandından bir kez daha alım geldiğini teyit etmiş oldu. Kritik seviye, boyun çizgisi 3,85 seviyesinde bulunuyor. Sağ omuzun teyit edilmesi durumunda, kurun yukarda gitmek isteyeceği ilk seviye 3,85 olacaktır. 3,85 seviyesinin aşılması durumunda ise, formasyonun hedefi 3,98 seviyesi olacaktır. 3,72 seviyesinin altına geçilmesi durumunda ise teknik grafik geçerliliği yitirecektir.

Kaynak: Reuters

Emre Değirmencioğlu (@ emredegirmenci5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department