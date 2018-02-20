Dünya Kupası heyecanı yaşandı

Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupası 2018 ‘Paragliding Accuracy World Cup’ tamamlandı.

Organizasyonun son gününde ikinci kez havalanan yarışmacıların yarıya yakını, hava muhalefeti neniyle uçamayınca; ilk uçuşlarda elde edilen sonuçlar değerlendirmeye alındı. Bu sonuçla, ülkemizde ilk kez gerçekleşen ‘Paragliding Accuracy World Cup’ Kuzey Kıbrıs etabı başarıyla tamamlanmış oldu.

Altı etaptan oluşan ‘Paragliding Accuracy World Cup’ın ilk ayağı olan Kuzey Kıbrıs’ın ardından gözler ikinci etaba çevrildi. 4 Mayıs’ta Kazakistan’ta gerçekleşecek ikinci etap Yamaç Paraşütü Hedef yarışlarını,13 Temmuz Endonezya, 5 Ekim Kanada ve 2 Kasım Nepal takip edecek. Final 14 Aralık’ta Arnavutluk’ta gerçekleşecek.

Sıralamalar yarışlardan elde edilen puanların toplanması ile belli oluyor. Yarışmalarda elde edilen toplam puan sporcuların dünya klasmanındaki yerini belirliyor.

Ödül töreni yapıldı

Üç gün ve değerlendirilmeye alınan bir atlayışla tamamlanan organizasyonda, ödül ve plaketler Acapulco Hotel’de verildi.

Sponsör firmalar, sporcular ve organizasyonda görev yapanların hazır bulunduğu gece, programın finali niteliğindeydi. Kısa taktim konuşmlarının ardından, yarışmada dereceye girenlere kupaları verildi.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) Başkanı Frist Brink’in ‘mükemmel organizasyon’ şeklinde niteledi.