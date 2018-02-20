90’da yıkılıyor

Binatlı teknik direktörü Hasan Topaloğlu takımı ile çıktığı ikinci lig maçında da son dakika yediği gollerle sarsıldı ve büyük üzüntü yaşadı.

İlk lig maçında Güzelyurt’ta GAÜ Çetinkaya’yı konuk eden Topaloğlu’nun Binatlı’sı 2-0 önde götürdüğü maçı son 20 dakikada yediği gollerle mağlup tamamlamıştı ve bu maçta kalesinde 89’uncu dakikada yediği 3’üncü golle puan alamamıştı.

Binatlı ile ikinci lig maçına Pazar günü Merit Alsancak Yeşilova deplasmanında çıkan Teknik Direktör Hasan Topaloğlu ilk devreyi 1-0 önde kapattığı maçta son dakikaya 2-1 üstün girmişti ve yine 90’ıncı dakikada üstünlüğünü kaybetti.

Maçın 90’ıncı dakikasında Merit Alsancak Yeşilova’dan Lua Lua’nın golü ile kalesinde beraberlik golünü gören Binatlı’da Teknik Direktör Hasan Topaloğlu ve yardımcısı Hüseyin Dorak maç sonrası uzun süre yedek kulübesinden çıkmadan üzgün bir şekilde oturdu.