Lua Lua’dan takla şov

Ülkemize bu yıl gelen yabancı uyruklu oyuncular arasında en ünlülerden ve en kariyerli olanlardan biri olan Lomana Lua Lua, Merit Alsancak Yeşilova forması ile geçtiğimiz hafta 8’inci golünü attı ancak attığı gol takımının mağlup olmasını önledi ve beraberliği getirdi.

Ligin zirvesinde şampiyonluk mücadelesi veren Binatlı’ya karşı 90 dakika sahada kalan ve kullandığı olumlu toplar ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan Lua Lua 90’ıncı dakikada takımına beraberlik golünü getirdi.

Binatlı karşısındaki ilk golün de hazırlayıcısı olan Lua Lua Türkiye’de forma giyerken Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı da goller atmıştı ve bu maçlarda gol sonrası attığı sevinç taklaları ile hafızalara kazınmıştı.

Hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Binatlı’ya karşı 90’ıncı dakikada beraberlik golünü atan Lua Lua kendine has taklalarını attı ve tüm stadı coşkuya boğdu.

Merit Alsancak Yeşilova forması ile ligde attığı 4 golün 3ünü penaltı ile kaydeden Lua Lua ilk kez penaltı dışında bir gole imza attı ve gol sonrası sevinci foto muhabirimiz Ahmet Özsoy’un objektifine böyle yansıdı.