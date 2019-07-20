Oduna diye çıktı ölüsü geldi

Erdoğan İnce, dün sabah saatlerinde Görneç-Alevkayası arasında kullandığı traktörün hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. İnce, olay yerinde yaşamını yitirdi

50 METREDEN UÇTU: Erdoğan İnce (68) kullandığı FR 981 plakalı traktörle odun toplamak için girdiği toprak yoldan Görneç-Alevkayası Anayoluna çıkmaya çalışırken aracın kontrolünü kaybetti. Traktör 50 metrelik uçuruma yuvarlandı

OLAY YERİNDE CAN VERDİ: Uçuruma düşen traktörden savrulan İnce, aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve itfaiye ekipleri İnce’nin cansız bedenini traktörün 10 metre ilerisinde buldu

Pınar BARUT

Görneçli, 68 yaşındaki Erdoğan İnce, dün sabah saat 07:00 sıralarında odun toplamak için çıktığı evine dönemedi. Öğleye doğru aile bireyleri endişelenerek Erdoğan İnce’nin odun toplamak için gideceğini söylediği bölgeye giderek, onu aramaya koyuldu.

Eşi ve torunları buldu

Erdoğan İnce’nin torunları kısa süre sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Görneç-Alevkayası anayolunun biraz ilerisinde uçurumun dibinde traktörü gören aile bireyleri aşağıya inince İnce’nin cesediyle karşılaştı.

Polise haber verdiler

İnce’nin eşi ve torunları polise haber verdi. Polis olay yerine giderek incelemede bulundu. Havadis’in olay yerinden edindiği bilgiye göre FR 981 plakalı traktörle Görneç-Alevkayası arasında bir toprak yola giren Erdoğan İnce, odun topladıktan sonra ana yola dönmeye çalıştı. İnce, anayola yakın bir yerde traktörün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

İnce’nin cansız bedeni traktörden 10-15 metre ileride bulundu. Traktör uçuruma yuvarlanırken Erdoğan İnce, savruldu, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralar aldı. Olay yerinden yapılan ilk incelemede kan kaybına dayanamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uçurumdan zorlukla taşındı

Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerinden yaptığı incelemenin ardından İnce’nin cansız bedenuçurumdan ana yola zorlukla taşındı.

Duyan geldi

Ölüm haberinin duyulmasının ardından Erdoğan İnce’nin aile yakınları olay yerine akın etti. Neneleri ile birlikte aramaya gittikleri dedelerinin cansız bedeni ile karşılaşan torunlarının feryatları yürekleri dağladı. Durumu anne ve babalarına bildirmelerinin ardından Erdoğan İnce’nin evlatları da olay yerinden toplandı. Bölge halkı tarafından çok sevilen İnce’nin kızları babalarının öldüğüne inanmak istemedi.

Eşi ağıt yaktı kızı baygınlık geçirdi

Eşi, uçuruma inerek İnce’nin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü, ”ben seni hiç bırakmazdım, sen beni nasıl bırakıp gittin” diye ağıtlar yaktı.

Kızları ise babalarının öldüğüne inanmak istemedi. İnce’nin cansız bedeni polis ambulansına bindirilirken babasını görmek istediğini haykıran kızı, baygınlık geçirdi.