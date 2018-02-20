Odun sobasına benzin döktü, evi yaktı

Lefkoşa Dumlupınar’da Dere Yolu Sokak üzerinde, Ahmet Aktaş’ın kullanımındaki evde dün öğleden sonra yangın meydana geldi. Yangın sonucu Aktaş, sol elinden yanarak hafif şekilde yaralandı

Lefkoşa Dumlupınar’da Dere Yolu Sokak üzerinde Ahmet Aktaş’ın kullanımındaki evde dün saat 15.30 sıralarında, Aktaş’ın odun sobasını benzin dökerek yakmaya çalıştığı sırada alevin parlaması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çıkan yangın sonucu ikametgahın oturma odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar gördü, evin tüm odaları çıkan isten zarar gördü.

Ahmet Aktaş ise olay sırasında sol elinden yanarak hafif şekilde yaralandı.

Aktaş ailesine yardımda bulunmak isteyenler bilgi için 0548-8372327 numarayı arayabilir.