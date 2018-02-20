Dövizde son durum

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,76’nın üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 4,66 civarında hareket ediyor. Sterlin/TL ise 5,2590/5,2605 güne civarında başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7650 seviyesinde dengelendi.

Dün güne yükselişle başlayan ve Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle 3,7629’a çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 3,7582’den tamamladı.

Dolar/TL bankalararası piyasada 3,76’nın üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 4,66 civarında hareket ediyor.

Dolar endeksi, dün küresel piyasalarda dolara artan talebin etkisiyle 89,4’e yükselmesinin ardından bugün aynı seviyelerde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında Almanya’da ZEW endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL’de 3,79’un önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,7350’nin destek olarak izleneceğini söyledi.