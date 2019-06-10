Ödüller veriliyor

ÖDÜL TÖRENİ SAAT 20’DE: Kanal T tarafından her yıl geleneksel olarak verilen futbolda yılın başarılıları ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor. Ödül töreni bu akşam saat 20.00’da Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleşecek.

Futbolda her sezonun bitmesinin ardından Kanal T Spor Servisi tarafından belirlenen yılın başarılılarına verilen ödüllerin yenileri bugün sahibini bulacak. Her yıl geleneksel olarak verilen futbolda yılın başarılıları ödül töreni bu akşam Lefkoşa Merit Otel’de saat 20.00’da başlayacak.

Kanal T Spor Sorumlusu İbrahim Özsoy’un hazırladığı ve özel davetiye dağıtılmayan ödül gecesine futbol kamuoyu yanında çok sayıda spor ve siyaset adamı da katılacak.

Futbolda şampiyon olan, gol kralı olan, Süper Lig’e yükselen takımlar yanında, teknik adamlara, başarılı olan hakemlere ve gelecek vaad eden futbolculara ödüller takdim edilecek.

Ülke futboluna hizmetleri bulunan isimlere özel ödüllerin takdim edileceği Kanal T Futbolda Yılın Başarılıları ödül töreninde unutulmaz futbol adamları da yer alacak ve futbol konuşulacak.