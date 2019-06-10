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Büyük çekişme yaşandı

10 Haziran 2019

Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı dün 20 aracın katılımıyla St. Hilarion’da gerçekleşti

DOĞA KOYUNCU ZİRVEDE YER ALDI: St. Hilarion Tırmanma yarışında, genel klasman sıralaması büyük çekişmeye sahne oldu. Yarışta Doğa Koyuncu lider olurken, ikinci az bir farkla Deniz Denner – Ömer Topçu, üçüncü Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi geldi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı dün 20 aracın katılımıyla St. Hilarion’da gerçekleşti.  Yarış, 19 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

Boğaz’ın eşsiz dağ manzarası ve kısmen güneşli, serin havası eşliğinde yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 10.30’de start alınan yarışta ekipler biri deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergahı geçtiler. Özellikle 1’incilik için önemli mücadelenin yaşandığı yarışta, Güner Şevketoğlu , Ömer İlhan Sayar finish göremezken, Salih Çelikkaya ve Deniz Denner ise son tura arıza nedeni ile katılamadılar.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Salih Çelikkaya – İbrahim Çelikkaya oldular. E3’de Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık birinci; Hasan Karlıtaş – Halil Çolakoğlu ise ikinci geldiler. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuş – İzem Özvurulmuş ikilisi, üçüncü ise yine Co-pilotsuz yarışan Ahmet Debreli geldiler. S2’de birinci Grigoris Argyrou – Methodios Argyrou olurken, Cenk Toksoy ikinci; Hüseyin Aksoy – Hasan Çolakoğlu üçüncü geldiler. Sınıf S1’de ise birinci Ayer Argün – Osman Biçentürk ikilisi oldu. Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenini yaşandığı yarışta Doğa Koyuncu lider olurken, ikinci az bir farkla Deniz Denner – Ömer Topçu, üçüncü Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi geldi. Kategorilere göre sıralama şöyle:

 

Sıra        Pilot                                     Co-Pilot               Araç                      Best Tıme           Sınıf

1             Doğa Koyuncu                                                Mazda RX-7              01:25,423            E4

2             Deniz Denner                    Ömer Topçu           M L  Evo 5               01:26,541            E2

3             Kemal Topçuoğlu              Orçun Yırık          Honda Civic              01:34,544            E3

4             Methodios Argyrou            Gr. Argyrou          M L  Evo 3               01:34,968            S2

5             Cenk Toksoy                                                    M L Evo 6                01:38,164            S2

6             Eray Özvurulmuş             İ. Özvurulmuş         Nissan Skyline           01:38,177           E4

7             Ahmet Debreli                                                  Nissan Silvia              01:38,312           E4

8             Halil Çelik                                                        Nissan Skyline           01:42,814           E4

9             Hüseyin Aksoy                 H. Çolakoğlu           M L Evo VIII              01:44,075           S2

10           Aziz Ataoğlu                                                     Nissan Silvia            01:45,131          E4

11           Ahmet Bağrıaçık              Kamber Avşar         Nissan Skyline          01:46,084           E4

12           Erol Kaymaklılı                  S. Kaymaklılı          Nissan Skyline         01:46,470           E4

13           Kürşat Güdül                                                   Nissan Silvia             01:48,092           E4

14           Hasan Altıntaş                 M. Koydu                Subaru Impreza        01:48,866          S2

15           Ömer İlhan Sayar           Ozan Birşen                Nissan Silvia       01:48,949            E4

16           Hasan Karlıtaş                Halil Çolakoğlu          Honda Civic        01:49,791           E3

17           Emirhan Karakaya                                           Nissan Silvia       01:54,036            E4

18           Salih Çelikkaya                  İ. Çelikkaya            Subaru Impreza    02:07,101           E2

19           Ayer Argün                        O. Biçentürk            Suzuki Swift       02:14,510            S1

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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