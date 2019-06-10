Büyük çekişme yaşandı

Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı dün 20 aracın katılımıyla St. Hilarion’da gerçekleşti

DOĞA KOYUNCU ZİRVEDE YER ALDI: St. Hilarion Tırmanma yarışında, genel klasman sıralaması büyük çekişmeye sahne oldu. Yarışta Doğa Koyuncu lider olurken, ikinci az bir farkla Deniz Denner – Ömer Topçu, üçüncü Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi geldi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı dün 20 aracın katılımıyla St. Hilarion’da gerçekleşti. Yarış, 19 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

Boğaz’ın eşsiz dağ manzarası ve kısmen güneşli, serin havası eşliğinde yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 10.30’de start alınan yarışta ekipler biri deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergahı geçtiler. Özellikle 1’incilik için önemli mücadelenin yaşandığı yarışta, Güner Şevketoğlu , Ömer İlhan Sayar finish göremezken, Salih Çelikkaya ve Deniz Denner ise son tura arıza nedeni ile katılamadılar.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Salih Çelikkaya – İbrahim Çelikkaya oldular. E3’de Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık birinci; Hasan Karlıtaş – Halil Çolakoğlu ise ikinci geldiler. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuş – İzem Özvurulmuş ikilisi, üçüncü ise yine Co-pilotsuz yarışan Ahmet Debreli geldiler. S2’de birinci Grigoris Argyrou – Methodios Argyrou olurken, Cenk Toksoy ikinci; Hüseyin Aksoy – Hasan Çolakoğlu üçüncü geldiler. Sınıf S1’de ise birinci Ayer Argün – Osman Biçentürk ikilisi oldu. Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenini yaşandığı yarışta Doğa Koyuncu lider olurken, ikinci az bir farkla Deniz Denner – Ömer Topçu, üçüncü Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi geldi. Kategorilere göre sıralama şöyle:

Sıra Pilot Co-Pilot Araç Best Tıme Sınıf

1 Doğa Koyuncu Mazda RX-7 01:25,423 E4

2 Deniz Denner Ömer Topçu M L Evo 5 01:26,541 E2

3 Kemal Topçuoğlu Orçun Yırık Honda Civic 01:34,544 E3

4 Methodios Argyrou Gr. Argyrou M L Evo 3 01:34,968 S2

5 Cenk Toksoy M L Evo 6 01:38,164 S2

6 Eray Özvurulmuş İ. Özvurulmuş Nissan Skyline 01:38,177 E4

7 Ahmet Debreli Nissan Silvia 01:38,312 E4

8 Halil Çelik Nissan Skyline 01:42,814 E4

9 Hüseyin Aksoy H. Çolakoğlu M L Evo VIII 01:44,075 S2

10 Aziz Ataoğlu Nissan Silvia 01:45,131 E4

11 Ahmet Bağrıaçık Kamber Avşar Nissan Skyline 01:46,084 E4

12 Erol Kaymaklılı S. Kaymaklılı Nissan Skyline 01:46,470 E4

13 Kürşat Güdül Nissan Silvia 01:48,092 E4

14 Hasan Altıntaş M. Koydu Subaru Impreza 01:48,866 S2

15 Ömer İlhan Sayar Ozan Birşen Nissan Silvia 01:48,949 E4

16 Hasan Karlıtaş Halil Çolakoğlu Honda Civic 01:49,791 E3

17 Emirhan Karakaya Nissan Silvia 01:54,036 E4

18 Salih Çelikkaya İ. Çelikkaya Subaru Impreza 02:07,101 E2

19 Ayer Argün O. Biçentürk Suzuki Swift 02:14,510 S1