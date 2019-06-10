Doğan satmayacak, da almayacak da!

Doğan Türk Birliği’nde Başkan Bayar Piskobulu’nun göreve devam etme kararından sonra teknik patron Caner hoca ve ekibi ile yeniden anlaşma sağlandı Aydın ve Ahmet Sönmez de takımda kaldı

RAHEEM KALACAK: Doğan Türk Birliği gelecek sezon için yerli futbolcu transferi yapmayacak. Başkan Bayar Piskobulu gazetemize yaptığı açıklamada “satılık futbolcumuz yoktur. Hocamızın kadroda düşünmediği oyuncu olur ise kiralık olarak ayrılabilir. Yabancılarımızdan Raheem’in kalması kesindir” dedi

Ahmet ÖZSOY

K-Pet Süper Lig’in Girne bölgesi takımlarından Doğan Türk Birliği transferin sessiz takımları arasında. Sezon bittikten sonra başkan Bayar Piskobulu’nun görevden ayrılacağı yönünde çıkan söylentiler futbolcuların da takımdan ayrılmayı düşünmesine yol açmıştı ancak şu an için herşey netleşmiş durumda.

Başkan Piskobulu’nun göreve devam etme kararı almasının ardından ilk olarak serbest transfer hakkı bulunan takım kaptanı Aydın Aygın Doğan’da kalacağını açıkladı. Takımın başarılı savunma oyuncusu Ahmet Sönmez’in “Bayar başkan bırakacaksa bende ayrılmak isterim” açıklaması üzerine Yenicami’nin transfer teklifi yaptığı Ahmet Sönmez de Aydın’ın ardından takımda kalma kararı verdi.

Caner hocaya 1 yardımcı daha

Doğan Türk Birliği ile özdeşleşen ve uzun süredir takımın teknik direktörlüğünü yapan Caner Oshan ile görüşen Başkan Bayar Piskobulu tecrübeli çalıştırıcı ile yeniden anlaşma sağladı. Teknik Direktör Caner Oshan yanında Afün Girgen ve İbrahim hoca ile yola devam edecek olan Doğan Türk Birliği’nde Oshan’a 1 yardımcı daha alınacak. 1 yardımcı antrenör daha alacak Doğan’da alınacak ismi Oshan belirleyecek. Sarı-lacivertliler teknik ekibe 1 de sağlık uzmanı alarak takviye yapacak.

“Satılık futbolcu yok”

Doğan Başkanı Bayar Piskobulu kadrodaki oyuncuları için yaptığı açıklamada ise “satılık futbolcumuz yoktur” dedi. Yerli futbolcuları ile yoluna devam edeceklerini söyleyen Piskobulu, “Caner hocamızın kadroda düşünmediği oyuncu olur ise kiralık olarak ayrılabilir. Ancak şu anda böyle bir liste hazırlanmadı. Bu konuyu Caner hocamız belirleyecek” şeklinde konuştu.

“Transfer yapmayacağız”

Kadroya takviye yapacakmısınız şeklindekli sorumuz üzerine kesin ve net bir ifade kullanarak “Hayır” diyen Doğan Türk Birliği Başkanı, yabancı futbolcu konusunda belirsizlik olduğunu söyledi.

Eko’nun kiralık olarak kadroda olduğunu söyleyen başkan Piskobulu, Okafor ve Raheem’in Doğan Türk Birliği futbolcuları olduğunu ve kesinm olan tek şeyin Raheem ile yola devam edecekleri olduğunu sözlerine ekledi.