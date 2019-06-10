Kıbrıs

Baf Ülkü Yurdu tombala geceleri bugün başlıyor

10 Haziran 2019

Baf Ülkü Yurdu Tombala Geceleri bugün S.O.S ve Arif Edizer’le başlıyor.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübün’den yapılan açıklamada, Festival tadında başlayacak ve tüm halka açık olarak gerçekleştirilecek tombala gecelerinin amacının, tüm halkı bir araya getirmek ve kaynaştırmak olduğu vurgulanırken, aynı zamanda, yaz gecelerini renklendirmek olduğu belirtildi.

10 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan Baf Ülkü Yurdu Tombala Gecelerinin yaz boyunca, Pazartesi günleri gerçekleşmeye devam edeceği ifade edildi. Ayrıca, tombala’da birbirinden farklı sürpriz sanatçılar ve sürpriz hediyelerinde olduğunu belirten Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Başkanı Erhan Arıkan, herkesi tombala gecelerine davet etti.

Arif Edizer

 

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