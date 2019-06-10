Ares aquatlon yarışı Paşa’nın

Ares Spor Kulübü koşu-yüzme ve koşu parkurundan oluşan aquatlon yarışı düzenledi

Ülkemizin en büyük ikinci yüzme kulübü olan ve yüzme ile triatlon branşlarında bünyesinde şampiyon sporcuları ve Ironman sporcularını bulunduran Ares Spor Kulübü dün Girne’de aquatlon yarışı düzenledi.

Mare Monte Plajı’nda gerçekleşen aquatlon yarışında Ares sporcuları koştu, yüzdü ve son olarak tekrar koşarak finişe ulaştı. Sporcular 5 kilometre koşu ile başladıkları yarışta daha sonra 1 kilometre yüzdü ve ardından tekrar 5 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalıştı.

Süper sprint kategorisi 2 sporcu olmak üzere toplam 17 sporcunun katılımı ile gerçekleşen aquatlon yarışında en hızlı dereceyi elde eden Paşa Sezener, arkadaşı Tuna Özkan’ı 1 saniye farkla geçti.

ARES Aquatlon yarışı sonuçları şöyle:

Sporcu ismi Koşu T1+Yüzme T2+Koşu Toplam

1.Paşa Sezener 10:08 17:27 11:07 38:42

2.Tuna Özkan 09:30 19:11 10:02 38:43

3.Kemal Elektrikçi 09:29 20:47 10:02 40:18

4.Yusufcan Şensoy 10:43 18:10 11:59 40:52

5.Huseyin Arhan 10:07 22:40 11:53 44:40

6.Volga Özkan 11:47 25:20 13:20 50:27

7.Necati Oktay 11:53 25:13 14:19 51:25

8.Emine Demirkıran 13:40 22:46 15:01 51:27

9.Ayşa Küçükakça 11:51 26:40 13:43 52:14

10.Cagan Öztuna 11:52 26:35 13:53 52:20

11.Cem Dağdelen 12:04 25:01 15:16 52:21

12.Ahmet Özağaoğlu 12:27 24:44 16:21 53:32

13.Erhan Ünal 12:28 24:47 18:01 55:16

14.Melda Ünal 12:47 33:27 14:50 01:01:04

15.Bekir Yemen 12:48 35:03 15:28 01:03:19

Süper Sprint Kategorisi

1.Yazgı Özdemir 23.55

2.Kardelen Demirkıran 23.56