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Ares aquatlon yarışı Paşa’nın

10 Haziran 2019

Ares Spor Kulübü koşu-yüzme ve koşu parkurundan oluşan aquatlon yarışı düzenledi

Ülkemizin en büyük ikinci yüzme kulübü olan ve yüzme ile triatlon branşlarında bünyesinde şampiyon sporcuları ve Ironman sporcularını bulunduran Ares Spor Kulübü dün Girne’de aquatlon yarışı düzenledi.

Mare Monte Plajı’nda gerçekleşen aquatlon yarışında Ares sporcuları koştu, yüzdü ve son olarak tekrar koşarak finişe ulaştı. Sporcular 5 kilometre koşu ile başladıkları yarışta daha sonra 1 kilometre yüzdü ve ardından tekrar 5 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalıştı.

Süper sprint kategorisi 2 sporcu olmak üzere toplam 17 sporcunun katılımı ile gerçekleşen aquatlon yarışında en hızlı dereceyi elde eden Paşa Sezener, arkadaşı Tuna Özkan’ı 1 saniye farkla geçti.

 

ARES Aquatlon yarışı sonuçları şöyle:

Sporcu ismi                       Koşu                     T1+Yüzme          T2+Koşu              Toplam

1.Paşa Sezener                10:08                     17:27                     11:07                     38:42

2.Tuna Özkan                    09:30                     19:11                     10:02                     38:43

3.Kemal Elektrikçi            09:29                     20:47                       10:02                     40:18

4.Yusufcan Şensoy         10:43                     18:10                        11:59                     40:52

5.Huseyin Arhan              10:07                     22:40                       11:53                     44:40

6.Volga Özkan                   11:47                     25:20                     13:20                     50:27

7.Necati Oktay                 11:53                     25:13                        14:19                     51:25

8.Emine Demirkıran       13:40                     22:46                          15:01                     51:27

9.Ayşa Küçükakça           11:51                     26:40                        13:43                     52:14

10.Cagan Öztuna             11:52                     26:35                     13:53                     52:20

11.Cem Dağdelen           12:04                     25:01                       15:16                     52:21

12.Ahmet Özağaoğlu     12:27                     24:44                        16:21                     53:32

13.Erhan Ünal                   12:28                     24:47                     18:01                     55:16

14.Melda Ünal                  12:47                     33:27                     14:50                     01:01:04

15.Bekir Yemen               12:48                     35:03                     15:28                     01:03:19

Süper Sprint Kategorisi

1.Yazgı Özdemir          23.55

2.Kardelen Demirkıran  23.56

 

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