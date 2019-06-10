Potada ceza belirsizliği..!

Basketbolda Ceza Kurulu’nun verdiği kararlar henüz ilgili şahıslara iletilmezken bu cezaların ne zaman uygulanacağı tartışma konusu oldu

KAFALAR KARIŞIK: Ceza Kurulu’nun, Koopspor koçu Emrah Güven’e iki ay ve LAÜ koçu Orhun Mevlit’e verdiği 6 ay hak mahrumiyeti cezalarının tebliği henüz yapılmazken, cezaların başlangıç tarihleri de tartışma konusu

Tonguç KOTAK

Basketbolda Ceza Kurulu’nun verdiği kararlar henüz ilgili şahıslara iletilmezken bu cezaların ne zaman uygulanacağı tartışma konusu oldu.

Ceza Kurulu’nun, Koopspor koçu Emrah Güven’e iki ay ve LAÜ koçu Orhun Mevlit’e verdiği 6 ay hak mahrumiyeti cezalarının tebliği henüz yapılmazken, cezaların başlangıç tarihleri konusunda muamma da henüz çözülmüş değil.

Emrah Güven’e 2 ay

Erkekler Süper Lig yarı final beşinci karşılaşması sonunda Koopspor Antrenörü Emrah Güven’in hakemlere karşı sarf ettiği sözler neticesinde verildiği Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu kararını verdi.

Kurul, Güven’e 2 ay salonlardan men cezası vermesine rağmen henüz bu kararı tebliğ etmedi. Ayrıca kararın hemen mi yoksa sezon başında mı işlemeye başlayacağı sorusu da netlik kazanmadı.

Hukukçular bu konuda ikiye bölünmüş durumda.

Orhun Mevlit’e de 6 ay

Lefke Avrupa Üniversitesi koçu Orhun Mevlit de finalin dördüncü karşılaşması sonucu kupa törenine çıkmaması nedeniyle Basketbol Federasyonu tarafından Ceza Kurulu’na sevk edilmişti.

Kurul, Mevlit konusunu görüşerek karara bağladı ve deneyimli koçu 6 ay ile cezalandırmasına rağmen henüz ona da tebligat yapılmadı. Burada da hukukçular cezanın nasıl işleyeceği konusunda ikileme düşmüş durumdalar.

Federasyon harekete geçiyor

Emrah Güven’e 2 ay ve Orhun Mevlit’e de verilen 6 aylık cezalar konusunda belirsizliğin ortadan kaldırılması için Basketbol Federasyonu’nun, bu hafta hem Ceza Kurulu yetkilileri ile toplantı yapacağı hem de kendi Ceza Yönetmeliği konusunu masaya yatırarak koçların cezalarının başlama tarihlerini belirleyeceği gelen haberler arasında.