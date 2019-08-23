Dünya

Ocean Viking gemisindeki 356 göçmene 2 hafta sonra karaya çıkma izni

23 Ağustos 2019

Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee örgütlerinin arama-kurtarma gemisi Ocean Viking tarafından Libya açıklarında kurtarılan 356 göçmenin 14 gündür Akdeniz’deki bekleyişi sona eriyor. 6 ülkenin gemideki 356 göçmeni paylaşma vaadi üzerine Malta bu kişilerin kendi topraklarında karaya çıkmasına onay verdi.

Norveç bandıralı Ocean Viking, ilki 9 Ağustos’ta olmak üzere 4 operasyonda 356 kişiyi denizden kurtarmıştı. Gemi, İtalya ile Malta arasında uluslararası sularda, güvenli bir liman açılması talebine yanıt bekliyordu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin liman açmayı reddettiği gemiye yaklaşık 2 hafta sonra Malta’dan olumlu yanıt geldi.

Malta’nın bu kararında, AB çapındaki girişimler sonucunda 6 ülkenin 356 göçmeni paylaşmayı kabul etmesi etkili oldu. Göçmenleri kabul eden 6 ülke Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya olarak açıklandı.

Malta Başbakanı Josef Muscat, sosyal medyada yayımladığı mesajında, Ocean Viking’deki insanların Malta Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir gemi ile ulusal kara sularının dışında teslim alınarak karaya çıkarılacağını açıkladı.

Muscat, “Tüm göçmenler diğer AB üyelerine, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya’ya gönderilecek. Hiçbiri Malta’da kalmayacak” dedi.

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