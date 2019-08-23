Anne lütfen ölme… Eski kocası Fedai Baran’ın Emine Bulut’u katletmesine sosyal medyadan tepki yağdı

38 yaşındaki Bulut’un, Tükiye, Kırıkkale’de kızının yanında eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülmesi Türkiye’nin gündemine oturdu. Aralarında siyasiler, akademisyenler, sanatçılar ve sporcuların bulunduğu binlerce kişi, olayı kınayan paylaşımlarda bulundu
Türkiye, Kırıkkale’deki bir kafede eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bulut’un, 10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürülmesi sosyal medyada gündem oldu.
Emine Bulut’un “Ben ölmek istemiyorum” diye feryat ettiği, 10 yaşındaki kızının da “Anne lütfen ölme” diyerek ağladığı görüntülere pek çok isim Twitter hesaplarından tepki gösterdi.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya müdahil olduğunu, Emine Bulut’un kızına sahip çıkılacağını duyurdu:
#EmineBulut vahşeti yüreklerimizi dağladı.
Katil gözaltına alındı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız davaya müdahil oldu.
Geride kalan yavrusuna sahip çıkılacak.
Söz artık yargıda.
Bu katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz.
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 23, 2019
Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Emine Bulut’un öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulunarak kadına yönelik cinayetlerin durdurulması çağrısı yaptı.
“Ölmek istemiyorum”
Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında.
“Anne lütfen ölme”
Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları…#EmineBulut’u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 23, 2019
Kırıkkale’de eski eşi tarafından kızının yanında vahşice öldürüldü #EmineBulut …
Bir annenin çaresizliği ve evladının gözlerindeki korkunun tarifi mümkün değil.
Kadına yönelik cinayetleri durdurmak zorundayız. Katilin bir an önce gerekli cezayı almasını diliyorum. pic.twitter.com/MSme2D9kNm
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 23, 2019
Türkiye, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Failin hak ettiği en ağır cezayı alacağını ümit ediyorum” dedi.
“Kadın Meclisleri” ve “Şule Çet için adalet” hesapları da yaşanan vahşete ilişkin paylaşımda bulunarak kadın cinayetlerini bir kez daha kınadı.
Sanatçı Haluk Levent ve Sertab Erener gibi isimler de Emine Bulut cinayeti için paylaşımda bulunanlar arasındaydı. Sanatçılar, Emine Bulut’u öldüren Fedai Baran’a en ağır cezanın verilmesini talep etti.
Oyuncu Hazal Kaya ve Mert Fırat gibi isimler de yaşanan vahşete sessiz kalmadı.
Kutsal olan aile değil,insan yaşamıdır!Engellemeniz gereken boşanmalar değil kadın cinayetleridir!Erkek terörüne de erkek terörü denir,bunu tartışmaya açamayacak kadar çok kayıp verdik!O küçücük kızın gözyaşlarında boğulun..Durdurun bu cinayetleri artık! #EmineBulut
— Hazal Kaya (@HazalKaya110) August 23, 2019
Caniliği meşrulaştırınların, ceza indirimi verenlerin kulaklarından sesin eksilmesin #EmineBulut
— Mert FIRAT (@mert__firat) August 23, 2019
Aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın bulunduğu pek çok kulüp, kadın cinayetlerinin son bulması çağrısı yaptı.
Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun! #EmineBulut pic.twitter.com/nkoefqCefC
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 23, 2019
Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!#EmineBulut pic.twitter.com/0NopCcE6fN
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2019
Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz!
Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz.
Alışmayacağız, susmayacağız!#EmineBulut pic.twitter.com/syAC0OuFo8
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 23, 2019
Kadın cinayetleri karşısında #sessizkalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun! #EmineBulut pic.twitter.com/HFoKHe6xZY
— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) August 23, 2019
“Ölmek istemiyorum” diyen bir anne,
“Anne ölme” diyen bir evlat. Sözün bittiği yerdeyiz…
Bu vahşice katliama sessiz kalmıyoruz, failin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz! #EmineBulut pic.twitter.com/mxYpgYFjIt
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 23, 2019