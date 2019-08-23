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Anne lütfen ölme… Eski kocası Fedai Baran’ın Emine Bulut’u katletmesine sosyal medyadan tepki yağdı

23 Ağustos 2019
38 yaşındaki Emine Bulut'un son sözleri "Ölmek istemiyorum" oldu. Sosyal medya kullanıcıları cinayete tepkilerini #EmineBulut ve #ölmekistemiyorum etiketleriyle paylaşım yaparak göstererek yetkililere kadın cinayetlerinin durdurulması çağrısında bulundu

38 yaşındaki Bulut’un, Tükiye, Kırıkkale’de kızının yanında eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülmesi Türkiye’nin gündemine oturdu. Aralarında siyasiler, akademisyenler, sanatçılar ve sporcuların bulunduğu binlerce kişi, olayı kınayan paylaşımlarda bulundu

Türkiye, Kırıkkale’deki bir kafede eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bulut’un, 10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürülmesi sosyal medyada gündem oldu.

Emine Bulut’un “Ben ölmek istemiyorum” diye feryat ettiği, 10 yaşındaki kızının da “Anne lütfen ölme” diyerek ağladığı görüntülere pek çok isim Twitter hesaplarından tepki gösterdi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya müdahil olduğunu, Emine Bulut’un kızına sahip çıkılacağını duyurdu:

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Emine Bulut’un öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulunarak kadına yönelik cinayetlerin durdurulması çağrısı yaptı.

Türkiye, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Failin hak ettiği en ağır cezayı alacağını ümit ediyorum” dedi.

“Kadın Meclisleri” ve “Şule Çet için adalet” hesapları da yaşanan vahşete ilişkin paylaşımda bulunarak kadın cinayetlerini bir kez daha kınadı.

Sanatçı Haluk Levent ve Sertab Erener gibi isimler de Emine Bulut cinayeti için paylaşımda bulunanlar arasındaydı. Sanatçılar, Emine Bulut’u öldüren Fedai Baran’a en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Oyuncu Hazal Kaya ve Mert Fırat gibi isimler de yaşanan vahşete sessiz kalmadı.

Aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın bulunduğu pek çok kulüp, kadın cinayetlerinin son bulması çağrısı yaptı.

 

 

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