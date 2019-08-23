Dünya

45. G7 Zirvesi yarın başlıyor

23 Ağustos 2019

G7 ülkelerinin liderleri yarın Fransa’nın ev sahipliğinde Biarritz kentinde bir araya gelecek.

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada’nın liderlerinin bir araya geleceği zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi. Zirvede güvenlik, iklim değişikliği, kadına şiddet ve cinsiyet eşitliği gibi konuların ele alınacağı belirtildi.

Liderlerin Ukrayna, Suriye, İran ve Brexit gibi konuları da görüşmesi bekleniyor.

Zirve, yarın akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderler onuruna vereceği akşam yemeğiyle başlayacak.

Liderler, zirvenin ikinci gününde “Uluslararası Ekonomi/Ticaret ve uluslarası güvenlik konusunda takvim oluşturma” ve “Eşitsizlikle mücadele” ve “G7’nin Afrika ile ortaklığı” konulu oturumlara katılacak.

Zirvenin üçüncü gününde ise “İklim, çeşitli canlılar ve okyanuslar” ve “Dijital dönüşüm” başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Liderlerin zirvede ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Zirve pazartesi günü liderlerin düzenleyeceği basın toplantılarıyla sona erecek.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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