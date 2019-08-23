Kıbrıs

Narenciye Üreticileri su sorunu için toplantı yaptı

23 Ağustos 2019

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği , su kuyularının elektriğinin sürekli olarak kesildiği ve en ihtiyaçlı dönemde bahçelere su verilemediği gerekçesiyle olağanüstü toplantı yaptı.

Toplantı sonucunda bu konuda oluşturulacak komite ile sorunun kalıcı bir çözüme oluşturulması için ilgili yetkililere ziyaret başlatma kararı alındı…

Birlik Lokali’nde düzenlenen toplantıda konuşan Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Asbaşkanı Yalçın Cemal, üreticinin borcu olmamasına rağmen kesilen elektrikten dolayı su alamamasının kabul edilemez olduğunu kaydederek, sorun çözülmezse ağaçların yaprak ve ürün dökmeye başlayacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu da üreticilerin ödemesine rağmen Bölge Sular Komitesinin Elektrik Kurumuna yıllardır biriken borcu olduğunu anlatarak, bu sorunun yıllardır çözülemediğini ve üreticilerin mağdur olduğunu ifade etti.

Alioğlu, narenciye bahçelerine su verilemediği için bahçelerin kurumakla yüz yüze bırakıldığının altını çizerek, bu borcun üreticiler tarafından yaratılmadığını ve sorun üreticinin olmamasına rağmen mağdur olanın üretici olduğuna dikkati çekti.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği eski Başkanı Abdullah Cangil de devletin yapacağı çalışmayla borçların nereden kaynaklandığını tespit etmesi gerektiğine işaret ederek, bu faturanın borcu olmayan üreticiye kesilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Toplantı sonucunda ise oluşturulacak komite ile sorunun kalıcı bir çözüme oluşturulması için ilgili yetkililere ziyaret başlatma kararı oybirliğiyle alındı.

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