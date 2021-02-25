“Nur Nadir’in yakışıksız ithamlarına maruz kalan gazeteci arkadaşlarımızın yanındayım”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden Nur Nadir’in açıklamalarına sert tepki gösterdi

Harmancı’nın paylaşımı şu şekilde:

Hiç kimsenin kendi dışında, başkasına ait kişisel bilgileri televizyon ekranlarından bu şekilde dillendirmesi mümkün olmamalıdır.

Basında görev alan arkadaşlarımıza yapılan yakışıksız açıklamalar insanlık onurunu zedeleyen türdendir; hiç kimse medya gücüne güvenerek kendisini dokunulmaz, başka kişileri ise eşya yerine koyamaz.

Sonucu ne olursa olsun buna karşı çıkmak hepimizin görevidir.

Bu vesile ile Nur Nadir’in yakışıksız ithamlarına maruz kalan gazeteci arkadaşlarımızın yanında olduğumu belirtir, ülkede hak ve özgürlükleri bedeli ne olursa olsun dillendirme vazifemiz olduğunun altını çizerim.