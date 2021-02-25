Oğuz: Borçlanmanın her kuruşunun nereye gittiğini açıklayacağız

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe‘nin, sağlığın ana başlık olduğu hususta Maliye Bakanı Oğuz’un yanıt vermesinin “kabul edilebilir olmadığını ve muhalefet vekillerine saygısızlık göstergesi olduğunu” savunması üzerine Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in yoğun çalıştığını söyledi.

Oğuz, pahalı bir yöntemle Koronavirüs ile mücadele edildiğini, karantina otellerine ciddi bir para ayrıldığını belirtti.

Denetimin önemine işaret eden Oğuz, halkla beraber bir mücadele verildiğini söyledi.

Kitlerle ilgili fiyat araştırması yapıldığını belirten Oğuz, PCR kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara da değindi.

Doktor sayısının artırılmasına yönelik de gerekli desteğin verildiğini söyleyen Oğuz, öğrencilerin gelmesi ile ilgili karantina ücretleri konusunda bilgi vererek, kötü izlenim vermeme açısından öğrencilerin kötü şartlarda karantinaya girmesini istemediklerini kaydetti.

Oğuz, hükümetin aşıyla ilgili TC ile ilgili görüşmelerinin devam ettiğini, aşı desteği verileceğini söyledi.

Karantina otellerine yönelik maliyetlerin aşağı çekilmesinde bileklik uygulamasının önem taşıdığını söyleyen Oğuz, borçlanmanın her kuruşunun nereye gittiğinin açıklanacağını belirtti.