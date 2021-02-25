Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 25 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 658’i semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 73 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 358’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 674 bin 766’ya yükseldi.