Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 25 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 658’i semptomatik olmak üzere 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766’ya yükseldi. Bugün 73 kişi koronadan hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise bin 192 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 25 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 658’i semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 73 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 358’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 674 bin 766’ya yükseldi.