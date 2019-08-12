FutbolSpor

Norveçli futbolculardan Kürtçe galibiyet kutlaması

12 Ağustos 2019

Norveç’te bir futbol takımının oyuncuları, kazandıkları maçın ardından galibiyetlerini soyunma odasında Kürtçe şarkıyla kutladılar.

Norveç’in en üst düzey futbol ligi Eliteserien takımlarından Odds Ballklubb’un futbolcuları, 3 Ağustos’ta Lillestrøm’a karşı kazandıkları mücadeleyi Kürtçe şarkı çalarak kutladılar.

Şarkı eşliğinde dans eden futbolcuların görüntüleri sosyal medyada takımın resmi sayfasından yayınlandı.

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