Norveçli futbolculardan Kürtçe galibiyet kutlaması

Norveç’te bir futbol takımının oyuncuları, kazandıkları maçın ardından galibiyetlerini soyunma odasında Kürtçe şarkıyla kutladılar.
Norveç’in en üst düzey futbol ligi Eliteserien takımlarından Odds Ballklubb’un futbolcuları, 3 Ağustos’ta Lillestrøm’a karşı kazandıkları mücadeleyi Kürtçe şarkı çalarak kutladılar.
Şarkı eşliğinde dans eden futbolcuların görüntüleri sosyal medyada takımın resmi sayfasından yayınlandı.
Er dere klare for Warra Warra?🤩 pic.twitter.com/SSUz0OJtPp
— Odds Ballklubb (@oddsbk) August 3, 2019