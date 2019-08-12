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ABD, gemilerdeki dokunmatik kontrol ekranlarını kaldırıyor

12 Ağustos 2019
USS Fitzgerald gemisi Tokyo Körfezi'nde Filipin bandıralı bir konteyner gemisiyle çarpışmıştı

ABD Donanması, destroyerlerindeki dokunmatik kontrol ekranlarını kaldırmaya karar verdi. Kararın gerekçesi ise bu ekranların kazalara yol açtığına dair bulgular.

17 denizcinin öldüğü iki ayrı kazanın ardından hazırlanan raporlarda, bu ekranlara aşina olmamanın kazaya yol açan nedenlerden biri olduğu yer almıştı.

Raporlara göre, konuyla ilgili yeterli eğitim verilmeyen denizciler, acil durumlarda bu karmaşık sistemleri nasıl kullanabileceklerine dair gerekli bilgilere sahip değildi.

Mürettebat arasında yapılan anketlerde, denizcilerin dümen gibi kontrol panellerini dokunmatik ekranlara tercih ettiği ortaya çıkmıştı.

Amerikan Donanması’nın incelediği iki olay Haziran 2017’de USS Fitzgerald ve Ağustos 2017’de USS McCain’in karıştığı kazalardı.

Fitzgerald gemisi, Japon anakarası yakınlarında bir tankerle çarpışmış ve kazada yedi denizci yaşamını yitirmişti.

McCain ise Singapur’da bir tankerle çarpışarak 10 denizcinin ölümüne yol açmıştı.

Bu iki kazanın ardından üst düzey yöneticilere ihmal nedeniyle bir başkasının ölümüne neden olma suçlaması getirilmiş, bazı yöneticiler de görevden alınmıştı.

Soruşturmalarda iki kazanın da birden fazla hata sonucu meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

Kazaların ana nedenlerinden biri olarak da, destroyerlerin dokunmatik ekranları gösterilmişti.

ABD Donanma Enstitüsü’nün haber sitesi USNI’ye göre Tuğamiral Bill Galinis, gemilerin kontrol sistemlerinin son derece karmaşık olduğunu, bunun nedeninin ise gemiyi yapan şirketlere bu konuda herhangi bir yönerge verilmemesi olduğunu söyledi.

Bu yüzden farklı gemilerdeki kontrol sistemlerinin çok az ortak noktası oldu. Denizcilerin geminin pozisyonunun nasıl bir konumda bulunduğu gibi kilit öneme sahip bilgileri ekranların neresinde bulabileceğini bilmediği ortaya çıktı.

Tuğamiral Galinis, anketlere göre fiziksel gaz pedalının denizcilerin en çok özlediği özellik olduğunu anladıklarını söyledi.

USNI’ye göre ABD Donanması mevcut dokunmatik sistemlerin yerini alacak fiziki bir sistem geliştirmek için uğraşıyor.

Sistemin 2020 yazında tamamlanması bekleniyor.

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