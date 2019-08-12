Erken seçim mi, ‘Ursula koalisyonu’ mu?

İtalya’da koalisyon hükümetinin ortaklarından Lig Partisi’nin lideri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin erken seçim çağrısı, hem ittifak ortağı 5 Yıldız Hareketi’nde hem de ana muhalefet partisi Demokratik Parti’de direnişle karşılaştı.

Siyasi kulislerde, popülist 5 Yıldız Hareketi ve merkez-soldaki Demokratik Parti’nin, eski başbakan Silvio Berlusconi’nin merkez-sağdaki partisi Haydi İtalya’nın da desteğiyle, “Ursula koalisyonu” olarak anılan bir geçici hükümet kurması formülü konuşulmaya başladı.

Yaklaşık 14 aydır iktidarda olan 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyonu, geçen hafta bir hızlı tren projesi için Senato’da yapılan oylamada iki partinin zıt yönlerde oy kullanması nedeniyle çökme aşamasına gelmişti.

Matteo Salvini, Senato’daki bu oylamanın hükümetin artık parlamentoda çoğunluğa sahip olmadığını gösterdiği gerekçesiyle erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı.

Salvini geçen Cuma günü, Başbakan Giuseppe Conte hükümetine karşı Senato’ya güvensizlik oylaması önergesi vermişti.

Güvensizlik oylamasının tarihini belirlemek üzere bugün Senato’da görüşmeler başlarken, erken seçime karşı çıkan partilerin geçici bir hükümet kurulması için güç birliğine gitme ihtimali gündeme geldi.

Parlamentoda Başbakan Conte’ye yönelik güvensizlik oylamasında hükümet çökerse, erken seçimlere gidilip gidilmemesi konusundaki nihai kararı Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella verecek. Mattarella, erken seçim kararı almadan önce mevcut parlamentodan güvenoyu alacak bir hükümet formülü arayışına girebilir.

Bu durumda “eski düşmanlar” 5 Yıldız Hareketi ile Demokratik Parti’nin, hatta belki eski başbakan Silvio Berlusconi’nin partisi Haydi İtalya’nın desteğiyle yeni bir geçici hükümet kurulması da ihtimal dahilinde.

İtalyan basınında bu formül “Ursula koalisyonu” olarak adlandırılıyor. “Ursula koalisyonu” ismi, bu 3 partinin geçen Temmuz ayında Avrupa Parlamentosu’nda yapılan oylamada Avrupa Komisyonu Başkanlığı için Ursula von der Leyen’e oy vermiş olmaları nedeniyle kullanılıyor.

Salvini bütçeden mi kaçıyor?

Lig lideri Matteo Salvini ise Ekim ayında erken seçime gidilmesi çağrısı yapıyor. Analistler, Salvini’nin Ekim’de seçim yapılması talebinin bütçe yasasının sorumluluğunu üstenmek istememesinden kaynaklandığını öne sürüyor.

Matteo Salvini’nin aşırı sağcı partisi Lig, geçen yıl Mart ayında yapılan seçimlerde yüzde 17 oy almıştı ancak aradan geçen sürede oy oranını yaklaşık 2 katına çıkardı.

Salvini’nin, popülaritesine zarar verebilecek olan yeni bütçeden önce bu yüksek destek oranını sandıkta tescil ettirmek ve başbakan koltuğuna oturmak istediği yorumları yapılıyor.

Geçmişte işbirliğini ve olası bir koalisyonu ısrarla reddeden popülist 5 Yıldız Hareketi ile merkez-soldaki Demokratik Parti’dense, bütçe hazırlanmadan ve bazı reform planları hayata geçirilmeden önce seçimlere gidilmesini önlemek adına güç birliğine gidebilecekleri mesajları gelmeye başladı.

Eski başbakanlardan, Demokratik Parti’nin eski genel sekreteri Matteo Renzi, “hemen seçimlere gitmenin çılgınlık olacağını” söyledi.

Renzi, Ekim’de hazırlanması gereken yeni bütçe yasasını üstlenecek “kurumsal bir hükümet” kurulmasını önerdi.

Demokratik Parti’nin şu anki genel sekreteri Nicola Zingaretti ise bu öneriye karşı çıktı.

Matteo Renzi, Demokratik Parti genel sekreterliğinden ayrılmış olsa da parti içinde halen nüfuz sahibi olduğu biliniyor. Geçmişte de kendi içinde yaşadığı bölünmelerle bilinen Demokratik Parti’de şu anda da erken seçime gidilip gidilmemesi hususunda da iç çatışma yaşanıyor.

Salvini’nin koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi’nden de hemen seçimlere gidilmesine karşı açıklamalar geliyor. 5 Yıldız siyasi lideri Luigi Di Maio, seçimlere gidilmeden önce parlamenter sayısının azaltılması gibi bazı planlanan reformların hayata geçirilmesini istiyor.

Analistler, 5 Yıldız ve Demokratik Parti’nin bir kesiminin, hemen seçimlere gidilirse Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini’nin şimdikinden de güçlü şekilde iktidara gelmesinden endişeli olduğunu vurguluyor.

Ayrıca, 5 Yıldız Hareketi’nin kendi içindeki kuralları, iki dönem parlamentoda görev yapanların bir sonraki seçimlere girmesini engelliyor. Bu durumda 2 dönemdir parlamentoda bulunan 5 Yıldız siyasi lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio’nun da gelecek seçimlerde aday olamaması söz konusu.

Son anketler, bugün seçim yapılsa Salvini’nin partisi Lig’in yüzde 36 oy alacağını gösteriyor. Geçen seçimlere ittifak halinde giren sağcı Lig-Haydi İtalya-İtalya’nın Kardeşleri partilerinin yine ittifak kurmaları halinde yüzde 50’nin üzerinde oy alacağı hesaplanıyor.

Demokratik Parti yüzde 21 oranında, 5 Yıldız Hareketi ise yüzde 17 oranında desteğe sahip görünüyor.